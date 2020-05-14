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  3. Türk Kızılayından koronavirüsle mücadelede Moritanya'ya maske yardımı

Türk Kızılayından koronavirüsle mücadelede Moritanya'ya maske yardımı

Türk Kızılayından koronavirüsle mücadelede Moritanya'ya maske yardımı

Türk Kızılayı, Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 19 bin 200 maske yardımında bulundu.

Türkiye'nin Moritanya Nuakşot Büyükelçisi Cem Kahyaoğlu'nun da hazır bulunduğu törende, Türkiye'den gönderilen 19 bin 200 maske Moritanya Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Batı Afrika ülkesi Moritanya'da şu ana kadar 16 Kovid-19 vakası tespit edildi, 2 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.


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