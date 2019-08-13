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  3. Türk Kızılayı 51 ülkede mazlumları sevindirdi

Türk Kızılayı 51 ülkede mazlumları sevindirdi

Türk Kızılayı 51 ülkede mazlumları sevindirdi

Kızılay, Kurban Bayramı'nda dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Kenya’da Sanayi Bakanı Varank’ın 15 Temmuz şehidi olan ağabeyi Prof. İlhan Varank için kurban kesildi, yoksullar sevindirildi.

Miray Çimen

Türk Kızılayı bu bayram da mazlumları unutmadı. 12 yıldır yurtiçi ve yurtdışında kurban faaliyetlerini yürüten Kızılay, bu yıl da 51 ülkede 4,5 milyon ihtiyaç sahibine yardım elini uzattı. Yardım faaliyetleri kapsamında sadece Afrika’nın Kenya ülkesinde,  2 bin 800 hisse sahibinin bağışladığı bin 400 büyükbaş hayvan 55 bin aileye dağıtılarak yüzleri güldürdü. AKŞAM, Türk Kızılayı'nın Kurban Bayramı kapsamında Kenya’da yaptığı yardım faaliyetini yerinde takip etti.  

55 BİN AİLEYE AŞ OLDU

Başkent Nairobi’de üç ayrı bölgede toplam bin 400 büyükbaş hayvan kesilirken, yaklaşık 55 bin ihtiyaç sahibine ulaşıldı. Bayramın ilk günü başlayan kesimler ilk olarak, Ruibu bölgesindeki hapishaneye ulaştırıldı. Üç yıl ve daha az ceza alanların yerleştirildiği ve 100’ü Müslüman olmak üzere toplam 600 kişinin kaldığı hapishanede, Kızılay’ın dağıttığı etlerle öğle yemeği düzenlendi. Nairobi’de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan hisseler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank adına bağışlanan hissenin de olduğu öğrenildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yurt içinde iki ve yurt dışında beş kurban vekaleti için Türk Kızılayı’na bağışta bulundu.

Hapishaneye yardım

Türkiye’ye minnettar olduklarını belirten hapishane imamı Juma Rashit Mtama, Kızılay’ın hapishaneye bu yıl ilk kez yardım yaptığını belirtti Mtama, “Bu yardım özellikle çocukları sevindirdi. Kızılay’a ve Türk kardeşlerimize minnettarız” dedi.

 

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