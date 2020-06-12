Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8407
  • 7,7283
  • 380.289
  • 109155
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Türk Kızılayı 152 yaşında! İyiliği, merhameti dünyaya taşıdınız
12 Haziran 2020 Cuma 02:44 | Son Güncelleme:

Türk Kızılayı 152 yaşında! İyiliği, merhameti dünyaya taşıdınız

Türk Kızılayı 152 yaşında! İyiliği, merhameti dünyaya taşıdınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan Türk Kızılayın 152. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medyadan Türk Kızılayın 152. kuruluş yıl dönümünü kutladı: “Kızılay, iyiliğin, merhametin ve vicdanın hiçbir koşulu olamayacağını, bir buçuk asrı aşkın tecrübesiyle ispat ediyor. Hayatın dar boğazlarını genişleten, yaraları şefkatle saran Kızılayın tüm çalışanlarına ve gönüllülerine insanlık adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle herkesi Kızılaya kan bağışı yapmaya davet ediyorum.” 

ABD'de ikinci dalga endişesi... Hazine Bakanı Mnuchin itiraf etti: Ekonomiyi yeniden durduramayız
İspanya'da dört günden koronavirüsten yeni ölüm rapor edilmedi
Emlak Konut - Advertorial
Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine tepki
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
1,5 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı!

1,5 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı!

12 Haziran 2020 burç yorumları! Burçlarda rüya zamanı

12 Haziran 2020 burç yorumları! Burçlarda rüya zamanı

Acun Ilıcalı dayanamadı Yasin'e resti çekti: Senin sinir patlamalar

Acun Ilıcalı dayanamadı Yasin'e resti çekti: Senin sinir patlamalarını kabullenmek zorunda değiliz!

Ayasofya'nın 1500 yıllık gizemli tarihi

Ayasofya'nın 1500 yıllık gizemli tarihi