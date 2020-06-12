Türk Kızılayı 152 yaşında! İyiliği, merhameti dünyaya taşıdınız

Emine Erdoğan, sosyal medyadan Türk Kızılayın 152. kuruluş yıl dönümünü kutladı: “Kızılay, iyiliğin, merhametin ve vicdanın hiçbir koşulu olamayacağını, bir buçuk asrı aşkın tecrübesiyle ispat ediyor. Hayatın dar boğazlarını genişleten, yaraları şefkatle saran Kızılayın tüm çalışanlarına ve gönüllülerine insanlık adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle herkesi Kızılaya kan bağışı yapmaya davet ediyorum.”