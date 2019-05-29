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29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:04 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:04

Türk Kızılay'dan İdlib'deki siviller için dünyaya çağrı

Türk Kızılay'dan İdlib'deki siviller için dünyaya çağrı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Bölgede bulunan sivillerin kaçabilecek yerleri kalmadı. Bir taraftan rejimin, diğer taraftan silahlı muhalif grupların arasına sıkışmış bu masum sivillerin uluslararası sistem tarafından korunması gerekiyor." dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırlarındaki yerleşimlere düzenlediği saldırılara ilişkin, "Bölgede bulunan sivillerin kaçabilecek yerleri kalmadı. Dolayısıyla bir taraftan rejimin, diğer taraftan silahlı muhalif grupların arasına sıkışmış bu masum sivillerin uluslararası sistem tarafından korunması gerekiyor." dedi. Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'de sivil yerleşim alanlarının vurulduğunu, bir katliamın yaşandığını söyledi.

Çocukların, kadınların ve elinde silah olmayan masum sığınmacıların katledildiğini anlatan Kınık, "Hedef gözetilerek sivil alanlar bombalanıyor. İdlib'in en yoğun yerleşim yerlerine havadan varil bombaları atılıyor. Bu açık bir savaş suçu. Bu insanların bu bölgelerden sürülmesi için işleniyor. Bu dünyanın ve uluslararası hukukun kabul edebileceği bir şey değil." diye konuştu.

"Savaşlar olmasın." diye kurulmuş Birleşmiş Milletlerin (BM) buna ilişkin kınama dahi yayımlayamadığını vurgulayan Kınık, katliamlara "dur" denilemediğini belirtti.

Kınık, İdlib'e sığınmış 4,5 milyon kişinin uluslararası koruma da alamadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar burada katliamla karşı karşıya kaldı. Sınırlarımıza yaklaşık yarım milyon insan dayanmış durumda. Bu insanları korumaya gayret ediyoruz. Ramazan günüde, sahur ve iftar vakitlerinde, bayramlık alışveriş yapmak üzereyken çarşı yerlerinde insanlar vuruluyor. Biz elimizden geldiği kadar hem Fırat Kalkanı bölgesinde, Halep'in kuzeyinde hem Afrin bölgesinde hem de İdlib'in içerisinde sivillere yönelik desteklerimizi devam ettiriyoruz. Burada bir katliam korkusu yayılmaya çalışılıyor. Bu, ciddi bir nüfus hareketine dönüşüyor. Bu nüfus hareketinin ve katliam korkusunun yol açacağı, tetikleyeceği başka sıkıntılar olacaktır. Bu, sadece bölge ve Türkiye ile de alakalı değil, Avrupa'ya da yansıyacak büyük bir sıkıntı olacaktır. Dünyanın çok hızlı harekete geçmesi gerekiyor bu konuda."

"ULUSLARARASI SİSTEMİN HAREKETE GEÇMESİ GEREKİYOR"

İdlib'de her an, her yerden saldırının gelebileceği bir ortam bulunduğunu ifade eden Kınık, Türk Kızılay personelinin bu duruma karşı tetikte olduğunu söyledi. Kınık, insani yardım faaliyetlerini, saldırılara rağmen ellerinden geldiği kadar aralıksız sürdürmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Dünyaya çağrıda bulunan Kınık, "Bu bölgede bulunan sivil insanların kaçabilecek yerleri kalmadı. Dolayısıyla bir taraftan rejimin, diğer taraftan silahlı muhalif grupların arasına sıkışmış bu masum sivillerin uluslararası sistem tarafından korunması gerekiyor. Türkiye olarak biz elimizden geldiği kadar bu insanlara içeride yardım etmeye çalışıyoruz ancak uluslararası sistemin harekete geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

(AA9

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