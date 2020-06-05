Türk jetleri orayı vurdu! 4 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/730W7SMcB2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 5, 2020