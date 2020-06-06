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  3. Türk İHA'sı kaydetti! Yunan askerlerinden sığınmacılara yönelik insanlık dışı hareket...
06 Haziran 2020 Cumartesi 19:44 | Son Güncelleme:

Türk İHA'sı kaydetti! Yunan askerlerinden sığınmacılara yönelik insanlık dışı hareket...

Türk İHA'sı kaydetti! Yunan askerlerinden sığınmacılara yönelik insanlık dışı hareket...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen sığınmacıların kurtarılma anına ilişkin İHA görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, Sahil Güvenlik Komutanlığınca 100 mültecinin kurtarılma anı yer alıyor.

AA'nın aktardığı habere göre, paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yunan Sahil Güvenlik’i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edilmiş, Sahil Güvenlik botlarımız tarafından kurtarılmıştır."

MSB, sığınmacıların kurtarılma anına ilişkin İHA görüntülerini paylaştı
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