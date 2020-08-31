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  3. Türk heyeti Libya konusu için Rusya'ya gitti
31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:03 | Son Güncelleme:

Türk heyeti Libya konusu için Rusya'ya gitti

Türk heyeti Libya konusu için Rusya'ya gitti

Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti Rusya'ya gitti.

 Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti Rusya'ya gitti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası heyetimiz, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos - 1 Eylül 2020 tarihlerinde Moskova’yı ziyaret edecektir" ifadelerine yer verildi.

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