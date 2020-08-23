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  3. Türk gazı böyle çıkacak... Dört aşamalı plan
23 Ağustos 2020 Pazar 08:01 | Son Güncelleme:

Türk gazı böyle çıkacak... Dört aşamalı plan

Türk gazı böyle çıkacak... Dört aşamalı plan
- OSMAN NURİ CERİT

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Karadeniz'deki dev rezerv için 4 aşamalı plan uygulanacak. Hedef, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'yi gazla buluşturmak.

Tuna-1 Lokasyonu’nun çevresinde tespit kuyuları açılarak, yeni rezerv alanı olup olmadığı tespit edilecek. Bölgedeki tüm rezervin net olarak hesaplanmasının ardından kapasiteye ve gazın bulunduğu alanın büyüklüğüne göre kule ve platform kurulumları hesaplanacak.

‘J TİPİ’ DÖŞEME GEMİSİ

Ardından ise doğalgazı borulara vermek için arındırıcı bir tesis inşa edilecek. Doğalgaz yer altından çıkarıldığında içerisinde yer alan sülfür ve su gibi maddelerin boruları aşındırması nedeniyle doğalgaz doğrudan borulara verilemiyor. Son olarak keşfin Türkiye kıyılarına çıkarılması için boru hattı döşenecek. Boruların Zonguldak’a çıkarılması planlanırken, 175-200 km deniz altından boru döşenmesi gerekecek. Bunu yapabilecek yerli gemi olmaması nedeniyle ise maliyet biraz artabilecek. Karadeniz’in 2 bin 100 metre derinliğe sahip olması nedeniyle, görev yapabilecek geminin ‘J tipi’ denilen büyük döşeme gemileriyle yapılabileceği bunun ise İtalya tarafından yapılabileceği kaydediliyor. 

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