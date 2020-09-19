Türk farkı

Akdeniz’deki gerilim devam ederken Yunanistan’ın bitmeyen provokasyon ve tahriklerine rağmen Türkiye dostluk elini uzatmayı sürdürüyor. Türkiye kıyılarına 2,1 kilometre, Yunan ana karasına ise 582 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası ve halkına yıllardır kucak açtıklarını anlatan Antalya ilinin Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, “Meis halkı yıllardır adeta Kaş ilçesine bağımlı halde yaşıyor. Adaya adeta ilçenin 55’inci mahallesi gibi hizmet ediyoruz. Sosyal medyadan sürekli görüşüyoruz. Yazın her gün gelip taze sebze ve meyve alıyorlardı. Pandemi araya girdi. Aramızda en ufak bir sıkıntı yok. Onlar bizi biz de onları seviyoruz. Şu anda ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyorlar ve bir an önce buraya gelmek istiyorlar” dedi.

İKİ YAKADA SEVGİ HAKİM



Antalya’nın Kaş İlçesi’ne sadece 2 kilometre mesafedeki Meis Adası sakinleri için ilçe adeta ikinci evleri gibi.

YENİ PROVOKASYON



Buna karşılık Yunanistan önceki gün Meriç Nehri sınır bölgesinde yeni bir provokasyona imza attı. Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Atina yönetimi, Yunanistan ile Türkiye arasında sınır bölgesi köylerinden Yeni Bosna’ya (nea vissa) dev haç dikti. Haç, Türkiye’den görülecek şekilde yerleştirilerek ışıklandırıldı.

Askeri ve bölgedeki yetkililerin de katıldığı törende papazlar eşliğinde haça dualar okundu. Yunan medyası olaya geniş yer verirken, törende kısa konuşma yapan papazlar “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak” dedi.

SINIRDA ZORLAMA TAHRİK



Dev haçın açılışını törenle yapan askeri görevli ve papazlar Türkiye’ye yönelik düşmanca ifadeler kullandı.

Fırkateyn üzerinde gelişmiş sofistike muharebe silahları kusursuz işlev gördü.

GEDİZ FIRKATEYNİ ‘HAREKATA HAZIR’



Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gediz Fırkateyni’nin suüstü ve hava savunma atışları eğitimini Doğu Akdeniz’de başarıyla icra ettiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “TCG Gediz Fırkateynimiz, harekâta hazırlık faaliyetleri kapsamında suüstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de başarıyla icra etmiştir” denildi.