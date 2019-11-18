Türk eczacı yaptı, dünya sıraya girdi

Eczacı Reyhan Aliusta, sedef hastalarının umudu oldu. Laboratuvar çalışması sırasında birçok hastalığın bağışıklık sisteminin düzensizliğinden kaynaklandığını fark eden Aliusta, bunun üzerine çalışmalarını bağırsak üstüne yoğunlaştırdı. Ekibiyle birlikte yaptığı çalışmalarla tamamen yerli ve milli olarak bağışıklık sistemini güçlendiren gıda takviyesini geliştirdi. Tüm klinik testlerde bağışıklık sistemini güçlendirdiği için sedef rahatsızlığı olan insanların şikâyetlerini de azaltan gıda takviyesi için Reyhan Aliusta ruhsat başvurusunda bulundu.

MİDEDE SİNDİRİLMİYOR

Aliusta, geliştirdikleri gıda takviyesinin üstlendiği rolü şöyle anlattı: “Ürün içildiğinde midede sindirilmeden doğrudan bağırsağımıza gidiyor ve burada bulunan faydalı bakterilerimiz tarafından parçalanıp kendilerine besin kaynağı oluşturuyor, aynı zamanda toksik maddeleri de gönderiyor.” Kortizon içermemesi nedeniyle özellikle yan etkisi bulunmayan gıda takviyesinin İngiltere, İsviçre ve Rusya’da satışına başlandı. Fransa’da ise satışı için gerekli izinler alındı. Gıda takviyesinin Amerika’da satışı için de görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Aliusta, “Almanya, Hollanda, Çekya, birçok Avrupa ülkesi de patent talep ediyor” dedi.