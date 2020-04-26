Türk doktordan korona yorumu: DNA'sıyla oynandı, laboratuvardan kaçtı

ABD’de klinikleri bulunan ve 40 yıldan fazla New Jersey’de yaşayan Türk doktor Vedat Obuz, Kovid-19’u derinlemesine inceledikten sonra çarpıcı iddialarda bulundu. Virüsün doğal yolla oluşmadığını, laboratuvarda hazırlandığını öne süren Obuz, “DNA’sıyla oynandığından şüpheleniyorum” dedi.

Obuz, “Bu virüs daha öncekilere benzemiyor. Vücutta çok fazla bulunan reseptör denilen yapışma yerini kullanıp bağışıklık sistemini aniden felç ediyor. Tabiattaki virüsler böyle davranmaz” diye konuştu.

SİLAH OLARAK ÜRETİLDİ

Çin’deki askeri laboratuvarlarda oluşturulan yarasa kaynaklı virüslerle Kovid-19’un DNA’ları arasında % 89 ila % 100 oranında eşleşme olduğunu da belirten Obuz, “Bunu silah olarak hazırlarlarken ellerinden kaçırdılar diye düşünüyorum” dedi. Obuz’un görüşleri son dönemde Çin’e yapılan suçlamalarla parelellik taşıyor.



KIŞ AYLARINDA 2. DALGA OLACAK



Virüsün mutasyonlara uğramasını bekleyen Obuz, “Önümüzdeki kış öncesi veya kış aylarında ikinci bir dalga olacak diye tahmin ediyorum.” ifadesini kullandı.

