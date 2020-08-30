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  3. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemilerinin Kaş'ta bekleyişi sürüyor
30 Ağustos 2020 Pazar 17:57 | Son Güncelleme:

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemilerinin Kaş'ta bekleyişi sürüyor

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemilerinin Kaş'ta bekleyişi sürüyor
DHA

TÜRKİYE'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de yapacağı araştırmalar için NAVTEX ilan etmesinin ardından, Antalya'nın Kaş ilçesine gelen Türk savaş gemilerinin bekleyişi sürüyor.

Bölgede bulunan Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 fırkateynden biri, sürekli olarak Kaş ilçesinin hemen karşısındaki Limanağzı Koyu'nda bekliyor. Biri ise zaman zaman seyri sefere çıkıyor. İki savaş gemisi sürekli olarak, Limanağzı'ndaki bekleyişte nöbet değişimi yapıyor. Limanağzı'nda bekleyen Türk savaş gemisi, dün gece bayraklarla süslendi. Sabah uyanan Kaşlılar, Türk savaş gemisini bayraklarla süslenmiş olarak gördü. Gemi son 4 gündür yerinden ayrılmadan bekleyişini sürdürüyor.

Meis Adası önlerindeki Yunan fırkateyni de Meis Limanı'nın içindeki bekleyişini sürdürüyor. Yunan savaş gemisi, pazartesi ve salı günleri Rodos Adası'ndan erzak ve turist gemisi geldiği zaman liman dışına çıkıyor.

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