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10 Aralık 2020 Perşembe 00:37 | Son Güncelleme:

Türk biyoloğun PCR test kiti DSÖ listesinde

Türk biyoloğun PCR test kiti DSÖ listesinde

Türk biyolog Dr. Canan Ketre Kolukırık'ın şirketi Bioeksen Ar-Ge Teknolojileri'nin Sağlık Bakanlığı ortaklığıyla geliştirdiği Kovid-19 tanı kiti, Dünya Sağlık Örgütü'nün onayını alarak dünya listesine girdi.

Onay ile Türkiye tarihinde ilk kez bir yerli tıbbi tanı teknolojisi dünyanın kullanımına sunuldu. Salgınla global mücadeleye daha büyük bir katkı yapabilecek olmanın gururunu yaşadıklarının belirten Bioeksen Kurucusu Canan Ketre Kolukırık, “Dünyada ‘Acil Kullanım Listeleme’ kapsamına girmeyi başaran 22 test var. Ürünümüzün en üst otorite tarafından onaylanması, Bioeksen’in dünya çapında birçok rakibini geride bıraktığının resmi bir göstergesi. Amacımız, Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak” dedi. 

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Eda Cabul'a anlattı.<p>Editör:<a href='#0'> </

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