Türk biyoloğun PCR test kiti DSÖ listesinde

Onay ile Türkiye tarihinde ilk kez bir yerli tıbbi tanı teknolojisi dünyanın kullanımına sunuldu. Salgınla global mücadeleye daha büyük bir katkı yapabilecek olmanın gururunu yaşadıklarının belirten Bioeksen Kurucusu Canan Ketre Kolukırık, “Dünyada ‘Acil Kullanım Listeleme’ kapsamına girmeyi başaran 22 test var. Ürünümüzün en üst otorite tarafından onaylanması, Bioeksen’in dünya çapında birçok rakibini geride bıraktığının resmi bir göstergesi. Amacımız, Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak” dedi.

