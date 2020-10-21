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  • Türk bilim insanlarından yeni koronavirüs test kiti: Gargara ile tespit edilecek
21 Ekim 2020 Çarşamba 15:36 | Son Güncelleme:

Türk bilim insanlarından yeni koronavirüs test kiti: Gargara ile tespit edilecek

Türk bilim insanlarından yeni koronavirüs test kiti: Gargara ile tespit edilecek

Türk bilim insanları koronavirüs testi için kullanılan çubuk yerine gargara ile sonuç alınmasını sağlayan kit geliştirdi. Gargara ile örnek almayı sağlayan yeni koronavirüs kiti koronavirüs testlerinin duyarlılığını 20 kat daha artırıyor.

Türk bilim insanları koronavirüs testlerinin duyarlılığını 20 kat artırdığı belirtilen gargara ile yapılabilecek test geliştirdi. Bu yöntem koronavirüs tespitinde hassasiyeti 20 kat artırıyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, koronavirüsün tespitinde hassasiyeti 20 kat artıran gargara yöntemini  anlattı.

Burun ve ağız sürüntüsünden örnek almanın yeterince virüs almayı kısıtlayan bir yöntem olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kocagöz, “Biz bunun yerine gargara yapıp ağızda suyu çalkaladıktan sonra boğazda ve ağızdaki tüm virüsü toplayıp konsantre eden bir yöntem geliştirdik. PCR ve antijen testlerini de bu şekilde doğru sonuç vermesini en az 20 kat kadar artırıyoruz” dedi.

Bu yöntemin örnek alınırken enfekte olma riskini de ortadan kaldırdığını belirten Prof. Dr. Kocagöz, sistemi şöyle anlattı:

5 DAKİKADA KONSANTRE EDİYOR

“Gargara yapıldıktan sonra alınan örnek bir tüpe konuluyor. Tüpteki polimer tablet hızla çözülüp örneği konsantre ediyor. Konsantre sıvı daha sonra PCR ya da hızlı antijen testi ile inceleniyor. Alınan örneğin konsantre olma süresi 5 dakika. Antijen testi ise konsantreden sonra 10-15 dakikada hızlı sonuç veriyor.”

ERKEN EVREDE TEŞHİSİ SAĞLIYOR

Konsantre örnek sayesinde daha fazla virüs toplamanın erken dönemde hastalığı tespit etme şansını da artırdığını ifade eden Kocagöz, bu sayede hastanın çok daha çabuk izole edilmesini ve bulaş zincirinin kırılmasına da katkı sağladıklarını söyledi.

Kocagöz zamanla bu antijen testlerini hastaların evde de kendi başlarına yapabileceğini belirtti.

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