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  3. Türk bayrağı yırtan Yunan vekile Azerbaycan'dan tepki: O parmakları kırarız

Türk bayrağı yırtan Yunan vekile Azerbaycan'dan tepki: O parmakları kırarız

Türk bayrağı yırtan Yunan vekile Azerbaycan'dan tepki: O parmakları kırarız

Yunanistan aşırı sağcı Altın Şafak partisinin eski üyesi ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağı yırtmasına Azerbaycan’dan da tepki geldi.

Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, hiçbir etik kurala uymayan bu davranışı kınadığını belirterek, “Türkiye’nin bayrağına el uzatan soytarı milletvekili bilmelidir ki iki devlet bir millet olarak kardeş Türkiye’nin bayrağına el uzatanın parmağını kırarız. Bu olay Türkiye'yi üzdüğü gibi bizi de derinden üzdü. Türk bayrağı mukaddes bir bayraktır. Türk bayrağının üzerinde şehitlerin kanının rengi var. O yüzden iki kardeş bir millet olarak  Türk bayrağına el uzatan her kim olursa olsun onun elini kırar ona yolunu gösteririz. Ona yanlış bir düşüncede olduğunu ona ispat ederiz’’ dedi.

Bu tür kışkırttırıcı hareketlerin sona ermesinin önemli olduğunu vurgulayan Aliyev, "Türkiye bizim için önemli bir değerdir. Türkiye yalnız değildir. Türk dünyası gardaş Türkiye ile omuz omuzadır, emrindedir" diye konuştu.

(DHA)


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