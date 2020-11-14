14 Kasım 2020 Cumartesi 21:17 | Son Güncelleme:
Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3. maddesinde hangi ifadeyle tanımlanır?
Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3. maddesinde hangi ifadeyle tanımlanır? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv'de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...
Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3. maddesinde hangi ifadeyle tanımlanır? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.
TÜRK BAYRAĞI, TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI'NIN 3. MADDESİNDE HANGİ İFADEYLE TANIMLANIR?
A: Beyaz ay yıldızlı al bayrak
B: Beyaz hilal ve yıldızlı al bayrak
C: Al zeminde beyaz hilal ve yıldızlı bayrak
D: Al zeminde beyaz ay yıldızlı bayrak
Doğru cevap: A Beyaz ay yıldızlı al bayrak
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.