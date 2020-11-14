Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3. maddesinde hangi ifadeyle tanımlanır? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.



TÜRK BAYRAĞI, TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI'NIN 3. MADDESİNDE HANGİ İFADEYLE TANIMLANIR?

A: Beyaz ay yıldızlı al bayrak

B: Beyaz hilal ve yıldızlı al bayrak

C: Al zeminde beyaz hilal ve yıldızlı bayrak

D: Al zeminde beyaz ay yıldızlı bayrak

Doğru cevap: A Beyaz ay yıldızlı al bayrak

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.