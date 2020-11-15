Türk basınının acı günü... Ahmet Abi'ye veda

AKŞAM yazarı, gazeteci ve edebiyatçı Ahmet Kekeç, hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Kekeç, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. Kekeç’in acı haberini oğlu Mehmet Hakan Kekeç sosyal medyadan şu ifadelerle verdi: “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç’i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam.” Ahmet Kekeç yarın Eyüp Sultan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan haziresinde defnedilecek.

Rahmet-i Rahman’a kavuştu

Başkan Erdoğan, Kars ve Kahramanmaraş il kongrelerinde yaptığı konuşmada Ahmet Kekeç’e rahmet dileyerek “Değerli kardeşim Ahmet Kekeç Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Rabbim cenneti ile müşerref kılsın. Ailesi ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

Mütevazi, samimi, dava insanı

• Yaşar Hacısalihoğlu: Gösterişten uzak, sahici ve samimi,mütevazı yaşamında; ürettiği eserleriyle,fikirleriyle sarsılmaz mücadele azmiyle müstesna yere sahip oldu. O’nu; kaleminin gücü, yüreği, memleket sevdasıyla hep hatırlayacağız.

• Ufuk Ulutaş: Farklı düşünmenin zor olduğu günlerde en ön saflarda toplumsal vicdanın sesi oldu. İstikameti ve duruşunu kalemine yansıtmadaki mahareti, zor günlerde nicelerimizi cesaretlendirdi. Fikir ve edebiyat dünyamız cesur bir kalemini kaybetti.

• Kurtuluş Tayiz: Ahmet Kekeç’in edebiyatçı yanı, onun gazeteciliğini de besliyordu. Görme gücü, ifade kabiliyeti yüksek biriydi. Ahmet Kekeç sadece bir mahallenin değil, herkesin sevdiği, milletin yazarı olmayı başarabilen nadir gazetecilerden biriydi.

• Hikmet Genç: Öyle bildiğiniz ustalardan değildi... Kelimelere dans ettiren sihirli kalem.., Dava insanı, yürekli adam.., Hiçbir zaman “talip” olmamış, “matlup” olmuş usta yazar.., Köşe yazarı olmama vesile olmuş değerli ağabeyimdi Ahmet Kekeç...

• Turgay Güler: Senin ardından yazmak ne zor işmiş Ahmet ağabey. Hangi kelimelerle anlatacağım şimdi seni? Ne diyeceğim ardından ben peki? Kâfi gelecek mi kurduğum cümleler? Çok güzel adamdın vesselam… Ustamdın hem de ağabeyim ve de hemşerim. Mekânın cennet olsun

• Vedat Bilgin: Ahmet Kekeç, 28 Şubat’ta, 17-25 Aralık’ta, 15 Temmuz ihanetinde hep kale gibi durmayı bilmiş, bu ülkenin insanının hukukuna yönelik her saldırıya karşı tavır almış, bu toprakların yoğrulduğu değerleri kucaklamış bir dava adamıdır.

Hep kalemiyle yaşadı



Malatya’da 3 Ocak 1961 yılında dünyaya gelen Ahmet Kekeç, doğduğu şehirde eğitim hayatına başladı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü mezunu olan Kekeç, 17 yaşındayken Gırgır dergisinde mizah öyküleri yayımladı.

Kekeç, kaleme aldığı hikaye, eleştiri ve denemeleri 1980’den itibaren Aylık Dergi, Mavera, Yönelişler, Kayıtlar, Kırkayak (Kırklar), Kitap Dergisi, Girişim, İmza dergilerinde yayınladı. Kekeç, “Milli Gazete” (1985), “Yeni Haber”, “Zaman” (1986), Vahdet (1988), Yeni Şafak (1999) ve “Akit” gazetelerinde editör ve köşe yazarlığı gibi görevlerde bulundu. Gençlik dergisi tarafından 1997’de “yılın yazarı” seçildi. Türkiye Yazarlar Birliği “Basın -Fıkra Ödülü’nü, “Yağmurdan Sonra” adlı romanı ile Tuzla Roman Yarışması’nda birincilik ödülünü aldı.

ESERLERİ



Usta yazarın hayatı boyunca kaleme aldığı eserler ise şöyle:

Öykü, “Son İyi Şeyler” (1985), roman “Yağmurdan Sonra” (2000), deneme «Beni Türk İmamlarına Emanet Ediniz” (1991), “Atam Sen Kalk Ben Yatam” (1993), “İnek Sosyalizmi” (1996), “Maalesef Türkiye” (1996), “Yurtta Sus Cihanda Sus” (1996), “Gazeteciyim Ama Tedavi Görüyorum” (1999), “Kalanlar” (2003), anı “Derin Roman” (2004), günce “Kanamalı Haydut” (2005), inceleme- araştırma «CIA ve 12 Eylül -Bir İhtilalin Romanı” (1993), “Ali Şükrü Bey Cinayeti” (1996), “Sıkı Adamlar” (2002).

OKURLARI VE DOSTLARI YASTA

Kekeç'in vefat haberi okurlarını, dostlarını, siyaset ve basın dünyasını yasa boğdu.

• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Usta gazeteci, kıymetli yazar Ahmet Kekeç’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

• İletişim Başkanı Fahrettin Altun: En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız.

• Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Güzel bir insanı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kalemiyle, duruşuyla, yaşayışıyla örnek bir insan, Ahmet Kekeç ağabeye Allah’tan rahmet diliyorum... Başımız sağ olsun.

• MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türk basını irade sahibi inanmış bir kalemini kaybetti.

• AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kalemin ve kitabın dervişi... İstikamet üzere yaşadı... Mekanı cennet olsun.

• Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kıymetli fikirlerini dinleme fırsatı bulduğumuz ve istifade ettiğimiz gazeteci - yazar Ahmet Kekeç kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Bürokrasi ve siyaset üzgün



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kekeç’in vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirtti, kendisine rahmet ailesine ve basın camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.



Mustafa Kartoğlu (AKŞAM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)



EYVALLAHI YOKTU



Ahmet Kekeç, bilgisiyle, fikriyle, kalemiyle ürettiklerinin toplamından fazlasıydı tanıyanlar için.

Bu milletin, ülkenin, medeniyetin değerleriyle değerlenmiş, dertleriyle dertlenmiş, umutlarıyla umutlanmış; yazılarında, kitaplarında düşüncelerini, duygularını özgürce ortaya koymuş bir fikir adamıydı.

‘Nasıl biriydi’ sorusunun cevabı, halen erişime açık köşe yazılarında ve romanlarında var.

‘Müdanasız’ derler ya; anlaşılır olsun ‘eyvallahsız’dı; ürkütürdü fincancı katırlarını.

Sadece AKŞAM için değil, Türkiye için bir kayıp onun yokluğu.

Biz ondan razıyız, Allah da razı olsun.

Biz üzgünüz, Allah onu rahmetiyle güldürsün.

Basın ve edebiyat dünyasından başsağlığı



Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Mehmet Metiner, Gazeteci Cem Küçük, Şair Mürsel Sönmez, Şair İbrahim Tenekeci, Öykücü eleştirmen Necip Tosun, Yazar Zeki Bulduk, Yazar Leyla İpekçi, Senarist oyuncu Hasan Kaçan, Yazar Yusuf Kaplan, Yazar Saadettin Acar, Ketebe Yayın Yönetmeni şair Furkan Çalışkan, Şair sunucu İbrahim Sadri, Psikiyatr yazar Erol Göka, Araştırmacı Müfid Yüksel, Sosyolog yazar Bedri Gencer, Yayıncı İsmail Fatih Ceylan ve Öykücü Yunus Emre Özsaray yayınladıkları mesajlarla Kekeç için başsağlığı diledi

