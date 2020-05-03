Türk başarısı böyle geldi

BÜLENT ŞANLIKAN

İstanbul’da koronavirüsle mücadelenin amiral gemisi haline gelen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapılarını ilk kez AKŞAM’a açtı. Muhabirimiz Bülent Şanlıkan, Kovid-19 tedavisinde gösterdiği etkin performansla şifa dağıtan bin yataklı hastanenin koronavirüs servisi ve yoğun bakım ünitelerine özel kıyafetle girdi. Şanlıkan, kahraman sağlık çalışanlarıyla görüştü. Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan başarının nasıl geldiğini anlattı:

HİÇ GEÇ KALMADIK

“Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, bize büyük destek verdi. Hiçbir hastaya yatak yok demedik. Tüm personele koronavirüs eğitimleri verdik. Her gün hasta bazlı toplantılar yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs ile ilgili rehberi ışığında tedaviler sürekli güncellendi. Böylece tedavide geç kalınmayı önledik.”

KISA SÜREDE SONUÇ

Yüksek volümlü oksijen ve immun plazmaferez tedavisinden olumlu sonuçlar aldık. Hastalarımızın entübe edilmelerini engelledik. Bu da korona virüs hasta tedavisindeki başarının sırlarından biriydi. Fiziki mekân ve sağlık ekibi olarak yeterli bir konumda olmamız ve iyi bir organizasyon ile tedavi sürecini yürütmemiz hastalarımızın kısa sürede tedavi olmasını sağladı. Favipiravir gibi ilaçları erkenden kullanabildik. Hastalığın daha ağır forma geçmesine engel olduk. 10 Mart’tan bugüne 32 bin 635 muayene yapıldı. 2 bin 311 hastayı yatırarak tedavi ettik. Yatan hastaların sadece 161’i çocuktu. Hastalarımız ortalama 5 gün yatarak tedavi aldı. Ortalama 100-120 hasta yatırılırken, şu anda günlük 40-50 hasta yatışı yapıyoruz. Şu anda ortalama 45-50 hastayı taburcu ediyoruz.”

VEFAT ORTALAMASI 70

“Yatan hastaların yaş ortalaması 57, en küçük hastamız 22 günlük bir bebekti. En ileri yaş hastamız ise 101 yaşındaydı. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yaş ortalaması 68. Vefat eden hastalarımızda yaş ortalaması ise 70. Hastanemizde Korona virüsden ölüm oranı yaklaşık yüzde 1,9.

İYİLEŞME YÜZDE 83

“Yatan hastalarımızın bin 893 ’ü yani yüzde 83’ü şifa ile taburcu oldu. Bu çok büyük bir mutluluk. Şu anda 286 hastamızın tedavisi devam ediyor. Hastane çalışanlarımızdan 119’u enfekte oldu, kahramanlarımızdan 72’si iyileşip görevine döndü.”

ANESTESİ VE RENİMASYON UZMAN DOKTORU ELİF BOMBACI: HASTALARIMIZ AİLEDEN BİRİ GİBİ



“Hastalarımızın iyileştiklerini görünce duyduğumuz mutluluğu tarif etmem mümkün değil. Ölümün elinden çekip çıkarabildiğimiz hastalarımızı sağlıklı bir şekilde görmek bir doktorun mesleki olarak yaşayabileceği en büyük haz.”



DOÇ.DR. KEMAL TOLGA SARAÇOĞLU: TEDAVİ SONUÇ VERDİ



“ŞU anda geldiğimiz nokta son derece olumlu. Hastalarımızda kullandığımız ilaçların ve tedavi programlarının sonuç getirdiğini görünce çok heyecanlandık. 12 hastaya verdiğimiz plazma tedavisi de iyi gidiyor.”



UZMAN DOKTOR FULYA ÇİYİLTEPE: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN



“Verilerden de ortaya çıktığı gibi iyiye gidiş söz konusu ancak tedbiri elden bırakmamalı. Özellikle vatandaşlarımızı bakanlığımızın duyurduğu tedbir ve kurallara harfiyen riayet etmeye çağırıyoruz. Her şey bitmiş değil. Halkımızın bize en büyük alkışı tedbirli davranması”



İZLENİM:

UMUTLA PARLAYAN GÖZLERi GÖRDÜM

Hastaneye girerken özel kıyafetleri giymeye koyuldum. Bone, özel maske, özel bir tulum… Yaklaşık 10 dakikayı buldu. Nefes almakta bile güçlük çekiyordum. Saatlerce bu kıyafetlerle şifa dağıtan hekimlerimiz bunun normal olduğunu söyledi. Yoğun bakımda Başhekim Recep Hocamızın hastalarla sıcak ve samimi ilişkisi çok anlamlıydı. “Yeneceğiz Seni Korona!” diyerek haykırdı. Yoğun bakım ünitesinde bu sözler slogan haline dönüşmüştü. İşte o anlarda siperlerinin ardında umutla parlayan gözleri gördüm.



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