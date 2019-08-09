Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Türk askerini gören teröristler kaçmaya başladı

Türk askerini gören teröristler kaçmaya başladı

Türk askerini gören teröristler kaçmaya başladı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Tel Abyad kentinde hareketli dakikalar yaşandı. Sınırdaki gümrük binasına araçla gelen PKK/PYD-YPG’li teröristler, sınır hattında ilerleyen Türk zırhlısını görünce apar topar uzaklaştı.

Türkiye ile ABD arasında Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan 'Güvenli Bölge' üzerinde anlaşma sağlanmasının ardından gözler yeniden sınıra çevrildi. Yoğun bir şekilde askeri sevkiyatların devam ettiği sınır hattında dikkat çeken bir hareketlilik gözlendi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan PKK/PYD-YPG terör örgütünün kontrolündeki Tel Abyad’ta hareketli dakikalar yaşandı.

Terör örgütü üyesi bir grup, araçlarla Suriye tarafındaki gümrük bölgesine geldi. Bir süre gümrük bahçesinde dolaşan teröristler, sınır devriyesi atan Türk zırhlısını görünce araçlarına binerek apar topar bölgeden uzaklaştı. Teröristlerin uzaklaşmasının ardından Türk zırhlısı yeniden görev noktasına döndü. O anlar ise saniye saniye kameralara kaydedildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Doğumun ardından ilk kare
Boşanma kararı alan Burcu Esmersoy taşınıyor
Mutfaktan yemek değil yasak aşk çıkıyor!
'Kısmetse Olur'un gözde çiftinden kötü haber
Hande Erçel'in ünü sınırları aştı

Kurban Pazarlığı Ettiği Adamın Yanlışlıkla Parmaklarını Kırdı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Mide sağlığına iyi gelen besinler nelerdir?

Havalimanında ele geçirildi! Özel tasarım kutu yapmışlar