Turistlerin bulunduğu feribotla gelmişlerdi: İşte Meis Adası'ndaki Yunan askerleri

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de sismik arama çalışma faaliyetlerine devam etmesi ile birlikte Meis Adası'na turist feribotları ile gelen Yunan askerleri, bölgede devriye gezerken görüntülendi.

TRT Haber'de yer alan haberde, TRT World ekibi Meis Adası'ndaki Yunan askerlerini teleobjektifi ile görüntüledi.

Görüntülerde Yunan askerlerinin askeri araçla yüksek bir tepeye çıktığı, araçtan inen bir askerin Yunan bayrağı altındaki bir noktaya ilerlediği görülüyor.

Bölgede sıcaklığın fazla olması nedeniyle buharlaşma adanın yakından görüntülenmesine izin vermiyor.