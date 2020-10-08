Turistler şaştı kaldı! Akdeniz fokundan ibretlik ‘çöp tepkisi'

Kaş ilçesinde denizi seyreden tatilciler, Kaş limanı açığında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir Akdeniz fokunu fark ederek cep telefonlarıyla kayda girdi. Denizde içerisinde çöplerin olduğu bir poşeti ağzıyla tutup savuran fok, ardından yüzmeye devam etti. Foku görüntüleyen turistlerden bazıları da bu harekete karşılık ‘Oh my god’ (Aman Allah’ım) tepkisini verdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, çok sayıda beğeni ve izlenme aldı.