Turistik tesisler sıkı denetlenecek

ENDER TÜRKKAN



Normalleşme için adımlar atılırken turistik yerleşim merkezlerinde otel, kafe, restoran gibi yeme içme hizmeti veren tesislerde yoğun bir çalışma başladı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) turizm bölgelerindeki söz konusu işletmelerin uymak zorunda oldukları kuralları ve hayata geçirmesi gereken uygulamaları açıkladı.

İşte o rapordan öne çıkan uygulama ve kurallardan bazıları:

• Sosyal mesafe planıyla hizmet verilecek. Masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arasında ise 60 santimetre mesafe bırakılacak.

• İşletme bünyesinde, bulaşma önlemleri ve hijyen standartlarının adaptasyonu ve doğrulamalarını gerçekleştirmek üzere en az bir personel yetkilendirilecek.

• Sağlık Bakanlığı onaylı alkol bazlı el antiseptiği bulundurulacak.

• Çalışanların işe giriş ve çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri sensörlü ateş ölçerlerle yapılıp kayıt altına alınacak, gelen ziyaretçilere yönelik temassız sensörlü ateş ölçerlerle vücut sıcaklığı kontrolleri sağlanacak.

• İşletme girişinde talep edilmesi halinde verilmek üzere maske hazır bulundurulacak.

• Ortak kullanımda olan cihazlardan içecek verilmesine dair düzenlemeler gerçekleştirilecek.

TAVLA, OKEY, OYUN PARKLARI YASAK



• Çocuk oyun alanları, elle temas edilen oyun makineleri, tavla, okey ve benzeri elle temas edilen bütün oyun araçlarının kullanımı durdurulacak.

• Müşteri ödeme cihazına temas ettiğinde her ödeme sonrası cihaz dezenfektan ile silinecek.

• Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik bulundurulacak.