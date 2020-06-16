Turgut Aslan kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanan Turgut Aslan nereli, kaç yaşında?

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atandı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanan Turgut Aslan hakkında aramalar yapmaya başladı. 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan kimdir ve nereli gibi soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TURGUT ASLAN KİMDİR?

Turgut Aslan, 1 Kasım 1962 yılında Çorum'da dünyaya geldi. 1981 yılında Polis Koleji'nden, 1985 yılında Polis Akademisinden derece ile mezun oldu. Meslek hayatı süresince çeşitli başarı belgeleri ile ödüllendirilen Aslan, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanı olarak atandı.

Turgur Aslan, 15 Temmuz 2016 yılına kadar bu görevini yürüttü. 15 Temmuz 2016 günü Jandarma Genel Komutanlığı'nda rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralandı. Geçirdiği operasyonlarla hayata tutunan Aslan, gazi ünvanı aldı.

1'inci Sınıf Emniyet Müdürü olan Turgut Aslan, evli ve iki çocuk babasıdır.