TÜRGEV'den kampanya: Zorbalığı Engelle

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından Çevrimiçi Zorbalığa Karşı Farkındalık Kampanyası başlatıldı.

İnternet ortamındaki şiddete ve nefrete karşı yürüttüğümüz Çevrimiçi Zorbalığa Karşı Farkındalık Kampanyası, bugün resmi olarak başlıyor! #ZorbalıkŞimdiÇevrimiçi #ZorbalığıEngelle



Kampanya etkinliğini YouTube üzerinden takip edebilirsiniz.https://t.co/iXw22flJNy — TÜRGEV (@turgev) February 19, 2020

İnternetin çocuklar ve gençler için sınırsız imkanla birlikte, sınırsız tehlike de getirdiğine dikkat çekilen kampanya kapsamında ebeveynler ve eğitimciler için hazırlanan farkındalık rehberi ve e-öğrenme bölümünün olduğu https://www.zorbaligiengelle.org/ sitesi açıldı.

TÜRGEV’in başlattığı kampanya sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #ZorbalıkŞimdiÇevrimiçi #ZorbalığıEngelle etiketiyle yapılan paylaşımda konuya ilişkin bir video filme yer verildi.

ÇEVRİMİÇİ ZORBALIK NEDİR?

Zorbalığın dijital platform ve araçlar üzerinden gerçekleştirilen bir alt türü olan çevrimiçi zorbalık, ebeveynler ve eğitimciler için fark etmesi ve müdahale etmesi güç bir şiddet tipidir.