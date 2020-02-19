Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0861
  • 6,5704
  • 313.542
  • 119196
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. TÜRGEV'den kampanya: Zorbalığı Engelle

TÜRGEV'den kampanya: Zorbalığı Engelle

TÜRGEV'den kampanya: Zorbalığı Engelle

TÜRGEV internet ortamındaki şiddete ve nefrete karşı Çevrimiçi Zorbalığa Karşı Farkındalık Kampanyası başlattı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından Çevrimiçi Zorbalığa Karşı Farkındalık Kampanyası başlatıldı.

 

 

İnternetin çocuklar ve gençler için sınırsız imkanla birlikte, sınırsız tehlike de getirdiğine dikkat çekilen kampanya kapsamında ebeveynler ve eğitimciler için hazırlanan farkındalık rehberi ve e-öğrenme bölümünün olduğu https://www.zorbaligiengelle.org/ sitesi açıldı.

TÜRGEV’in başlattığı kampanya sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #ZorbalıkŞimdiÇevrimiçi #ZorbalığıEngelle etiketiyle yapılan paylaşımda konuya ilişkin bir video filme yer verildi.

ÇEVRİMİÇİ ZORBALIK NEDİR?

Zorbalığın dijital platform ve araçlar üzerinden gerçekleştirilen bir alt türü olan çevrimiçi zorbalık, ebeveynler ve eğitimciler için fark etmesi ve müdahale etmesi güç bir şiddet tipidir.


Defne Samyeli'den beklenen hamle geldi!
Hadise aileye girdi
Ünlü çiftten flaş karar!
EDHO dizisinde şoke eden ayrılık!
Aşk belgelendi! Murat Dalkılıç ele verdi

Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Faiz İndirimi Yapılacak Mı?

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Mide ağrılarına son! İşte doğal çözüm...

TOKİ 2020 kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekimi tarihleri açıklandı