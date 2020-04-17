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  3. TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun'dan tokat gibi cevap... Yalanlarını yüzlerine vurdu

TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun'dan tokat gibi cevap... Yalanlarını yüzlerine vurdu

TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun'dan tokat gibi cevap... Yalanlarını yüzlerine vurdu

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şahsına ilişkin sosyal medyada yer tutan iftiralara cevap verdi.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, şahsına ilişkin sosyal medyada yer tutan iftiralara cevap verdi.

Altun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

""Yalı" yalanı ellerinde patlayınca kokuşmuş eski yalanlarını piyasaya sürenlere: TÜRGEV, KADEM, ve Türk Hava Yolları'ndan tek kuruş almıyorum! Sadece hocalık maaşım var.
İnsanlar can derdindeyken itibar suikasti peşinde koşanları vicdanlara havale ediyorum."

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