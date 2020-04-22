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Türbelere koronavirüs yasağı

Türbelere koronavirüs yasağı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bu Ramazan'da İstanbul'daki türbelerin ziyaretine izin verilmeyecek.

Ramazan ayının manevi atmosferinin yoğun olarak yaşandığı İstanbul’daki türbeler, korona salgını nedeniyle ziyarete kapatıldı. Birçok türbede sandukaların bulunduğu alanlara kilit vuruldu. Camilerde teravih namazlarının da kılınamayacağı bu Ramazan’da alınacak diğer tedbirleri İçişleri Bakanlığı şu genelgeyle duyurdu:

• Fırınlardaki ekmek üretimi iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. 

• İftardan en az 3 saat önce toplu taşımaya ek seferle konulacak.  

• Arife ve bayramda mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak. 

DAVULCUYA BELEDİYEDEN BAHŞİŞ

Davulcuların tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına izin verilmeyecek, hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanabilecek.

İLK SAHUR BU GECE

Ramazan ayı bu akşam kılınacak teravih namazıyla başlayacak. İlk sahura da bu gece kalkılacak. Yarın da ilk iftar açılacak.

AA


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