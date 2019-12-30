Türbe boş çıktı... 100 yıl boşuna mı adak adadık!

Batman Çayüstü Köyü’nde bulunan Serkevir Vadisi’nde, sahabe olduğu bilinen Abuzer Gaffari’nin türbesinin, Ilısu Barajı projesinde su altında kalacağından dolayı taşınması için çalışma başlatıldı. Türbenin taşınması için 2 gün süren kazı çalışmasında kalıntı bulunmaması şaşkınlık yarattı. Çayüstü Köyü Muhtarı Mesut Ekinci, “Mezarın yeri başka yerdedir diye neredeyse bu kazı çalışmalarını devam ettirmek isteyenler oldu” dedi. Köy sakinlerinden Süleyman Ekinci (80), ‘Abuzer Gaffari Türbesi’nde her yıl yüzlerce adak adandığını belirterek, kazılarda kalıntı bulunmamasıyla şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Ekinci, “Büyüklerimiz buranın ziyarete açık olduğunu söylerlerdi. Dua ederdik, kurban keserdik. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz” dedi.

(DHA)