Tuncer Ustael kimdir, kaç yaşında? Palu ailesi damadı Tuncer Ustael cezası ne?

‘Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında kan donduran olayların ortaya çıkarıldığı Palu ailesinin damadı olan Tuncer Ustael'in cezası belli oldu. İki cinayet, bir cinayete azmettirme, kendi öz evlatları dahil 4 çocuğa ve baldızına tecavüz etmekle suçlanan damat Tuncer Ustael'e ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Haberi görenler Tuncer Ustael hakkında arama yapmaya başladı. Palu ailesi damadı Tuncer Ustael nereli, kimdir? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

PALU AİLESİ DAMADI TUNCER USTAEL KİMDİR?

Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael Palu Ailesine bundan 13 yıl önce İstanbul'dan damat olarak girdi. Emine Palu ile evlenen Tuncer Ustael Yusuf Tahnal, Meryem Tahnal ve 6 yaşındaki kızları Melike Tahnal'ı öldürmek ve Emine ve minik Melike'ye tecavüz etmekle suçlanıyor. Tuncer Ustael ayrıca Palu Ailesi'nin küçük erkek çocuklarına tecavüz ettiği ve ailenin erkek torunlarının Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından koruma aştına alındığı iddia edildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan ailenin yaşadıkları tüm Türkiye'yi şoke etti. Ailenin damadı olan ve cinci hoca olduğunu iddia ettiği Tuncer Ustael vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Palu ailesinin evlerini kendi üstüne yaptırmasıyla da biliniyor. Bankadaki paraları aldığı evleri sattırıp parasını yediği iddia ediliyor.

Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael, Palu ailesi ile Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşıyordu. Ustael'in nereli olduğu bilinmiyor.

TUNCER USTAEL'E MÜEBBET HAPİS CEZASI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinden 6 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında son savunmalar alınıyor. Ailenin damadı Tuncer Ustael cinayetle bir ilgisi olmadığını savunarak, "Ben hepsinden şikayetçiyim. Herkes Allah’ından bulsun, kimseye hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Kamuoyunda 'Palu Ailesi' olarak da bilinen davanın 6'ncı duruşması Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael ile Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve avukatları katıldı. Sanık aile üyeleri, güvenlik önlemleri eşliğinde adliye binasına arka kapıdan alındı.

Davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.