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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.

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Özel bir firmada çalışan Muzaffer Akyüz, Tunceli’nin Pülümür ilçesinde dünyada ve Türkiye’de birinci derecede koruma altında bulunan vaşağı fotoğrafladı.
 
Nesli tükenmekte olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşağın fotoğrafı çeken Muzaffer Akyüz'ü fark eden vaşak, hızlıca bölgeden uzaklaştı.
 
İşi gereği gezdiği birçok yerde vaşakla karşılaştığını belirten Muzaffer Akyüz, “Pülümür ilçesinde ekip arkadaşlarımla giderken bir anda vaşağı fark ettik. Yanımda bulunan makinemle fotoğraflarını çektim. Beni fark edince hızlıca bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu” dedi.
 
Kendisi ve ekip arkadaşlarının doğaya ve yaban hayatına son derece duyarlı olduğunu belirten Akyüz, “İlimiz yaban hayatı bakımından son derece zengin. Bu zenginliklerin korunarak gelecek nesillere aktarılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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