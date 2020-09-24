Tunceli'de toplu taşımalarla ilgili yeni karar: Eldiven zorunluluğu getirildi

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımayla ilgili yeni kararlar aldı.

Karara göre, ilde bilet sisteminin uygulanmadığı toplu taşıma araçlarında, para alışverişi yapanlara eldiven kullanma zorunluluğu getirildi.

Karara ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası ve şehir içi toplu ulaşım araçlarında para alışverişinin olmaması için bilet sisteminin uygulanmasına, bilet sisteminin uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda para alışverişi yapan kişinin eldiven kullanmasının zorunlu olmasına karar verilmiştir."