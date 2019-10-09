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  3. Tunceli'de teröristlere ait 2 silah deposu ele geçirildi

Tunceli'de teröristlere ait 2 silah deposu ele geçirildi

Tunceli'de teröristlere ait 2 silah deposu ele geçirildi

Tunceli'de, Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne ait 2 yer altı silah deposu imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 yer altı silah deposunun tespit edildiği belirtildi.

Belirlenen depoların imha edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 yer altı silah deposuda, 27 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 bin 357 kalaşnikof mermisi, 43 kalaşnikof şarjörü, 8 el bombası, 32 roketatar sevk fişeği, anti personel roketatar mühimmatı, 48 elektrikli fünye ve 2 saat irtibat düzenek ele geçirilmiştir."

Açıklamada, ilde terörist unsurların bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.  (AA)

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