Tunceli'de terör operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Mazgirt ilçesinde yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 4 şüpheli belirlendi. Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi.

İHA