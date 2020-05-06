Tunceli'de operasyon! 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dün Ağrı Doğubeyazıt’ta üç teröristi roketetarları ve mühimmatları ile, bugün Tunceli Ovacık kırsalında üç teröristi mühimmatları ve silahlarıyla etkisiz hale getiren kahraman Jandarma'mızı Allah muhafaza etsin.

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