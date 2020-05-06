Tunceli'de operasyon! 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden Operasyonunda” bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucu, 3 terörist, etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Ağrı ve Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 6 olmuştur.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dün Ağrı Doğubeyazıt’ta üç teröristi roketetarları ve mühimmatları ile, bugün Tunceli Ovacık kırsalında üç teröristi mühimmatları ve silahlarıyla etkisiz hale getiren kahraman Jandarma'mızı Allah muhafaza etsin.