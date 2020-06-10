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  3. Tunceli'de ölümcül 'Wagner kaya engereği' görüldü
10 Haziran 2020 Çarşamba 14:40 | Son Güncelleme:

Tunceli'de ölümcül 'Wagner kaya engereği' görüldü

Tunceli'de ölümcül 'Wagner kaya engereği' görüldü

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parkalar Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla kentte ilk kez ölümcül 'Wagner kaya engereği' türü yılan tespit etti.

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sürüngen türleriyle ilgili çalışma yaptı. Çalışmalar sırasında Nazımiye ilçesi kırsalında zehri etkili, ölümcül yılan türlerinden olan 90 santim uzunluğunda 'Wagner kaya engereği' bulundu. Ekipler, Tunceli'de ilk kez görülen engereğin bulunduğu alanı gözlemlemek amacıyla işaretledi.

"1 SAAT İÇİNDE ÖLDÜREBİLİR"

Daha önce Tunceli'de 13 tür yılını tespit ettiklerini anlatan Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Wagner Engereği yılan türüyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Son 2 yıldır Tunceli genelinde yapılan titiz çalışma ve araştırmalarda Tunceli'de hiçbir şekilde izine rastlanmayan ve etkili bir zehre sahip olan Wagner kaya engereği türünün varlığı Nazimiye ilçesinde tespit edildi. Wagner kaya engereği Türkiye'de çok az bölgede görülüyor. Zehri çok etkilidir. Bir insanı ısırdığında gerekli müdahale yapılmazsa 1 saat içinde öldürebilir.'

(DHA)

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