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Tunceli'de çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

Tunceli'de çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde eylem hazırlığındaki teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiği, bir askerin de şehit olduğu bildirildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde eylem hazırlığındaki teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiği, bir askerin de şehit olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Pülümür kırsalında eylem hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandığı, bir teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu operasyon esnasında çıkan çatışmada bir kahraman jandarmamız şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

Kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

AA

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