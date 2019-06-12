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12 Haziran 2019 Çarşamba 00:20 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 00:20

Tunceli'de çatışma: 4 asker yaralandı

Tunceli'de çatışma: 4 asker yaralandı

Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı.

Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyonun devam ettiği belirtildi.

(AA)

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