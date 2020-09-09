Tunceli'de bir uzman çavuş kalp krizi sonucu şehit oldu

Tunceli'de görev esnasında kalp krizi geçiren uzman çavuşun şehit olduğu bildirildi.

AA'nın haberine göre, Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alacak Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Hüseyin Çatal'ın hidrofor arızasını gidermek amacıyla Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığında görevlendirildiği belirtildi.

Uzman çavuşun çalışma esnasında rahatsızlandığı aktarılan açıklamada, "Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Çatal'ın naaşı, Tunceli Devlet Hastanesi'nden alınarak 4. Komando Tugay Komutanlığına getirildi.

Burada silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı, daha sonra askeri helikoptere konularak Elazığ Havalimanı'na uğurlandı.

Şehidin cenazesinin, yarın memleketi Isparta'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.