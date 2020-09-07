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  3. Tunceli ve Erzincan'da Bir vali yardımcısı ve 5 kaymakam görevden alındı
07 Eylül 2020 Pazartesi 17:44 | Son Güncelleme:

Tunceli ve Erzincan'da Bir vali yardımcısı ve 5 kaymakam görevden alındı

Tunceli ve Erzincan'da Bir vali yardımcısı ve 5 kaymakam görevden alındı
AA

İçişleri Bakanlığından Tunceli Valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda Tunceli Vali Yardımcısı Akın Zor ve Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu görevden alındı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığından Tunceli Valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda Tunceli Vali Yardımcısı Akın Zor ve Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu görevden alındı.

Zor ve Topçuoğlu'nun yerine yeni görevlendirme yapıldığı öğrenildi.

ÇAYIRLI KAYMAKAMI DA GÖREVDEN ALINDI

Erzincan'da da İçişleri Bakanlığının valiliğe gönderdiği yazı doğrultusunda Çayırlı Kaymakamı Ömer Büyükergene'nin görevden alındığı belirtildi.

Büyükergene'nin yerine yeni görevlendirme yapılacağı kaydedildi.

ERZURUM'DA 3 İLÇE KAYMAKAMI GÖREVDEN ALINDI

Erzurum Valisi Okay Memiş, Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamlarının FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındığını açıkladı.

Vali Memiş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Narman, Uzundere ve Hınıs kaymakamlarının görevden uzaklaştırıldığını belirterek, "Bu, idari bir tedbir, özel bir çalışma. Dolayısıyla bu mücadele devam ediyor. Biz istiyoruz ki hiç kimse, kamu görevlisi bu şeylere bulaşmasın. Bu yapı devletin içine sızmış, manevi duygularımızı rencide eden bir yapılanma." dedi.

"BU TÜR OPERASYONLARLA TEMİZLENDİKÇE DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ"

Terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

Bu mücadele sonuna kadar devam edecek. Bu devlet büyük bir devlet. Temizlendikçe güçleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda net ifadeleri ve yaklaşımı var. Bütün terör örgütleriyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bu tür operasyonlarla temizlendikçe daha da güçleneceğiz. Mülki idarede oluyor, keşke olmasa. Yargıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyette bu tür operasyonlar oluyor ve olmaya da devam edecek.

"Her soruşturma, her gözaltı yeni bilgilere ulaşmamızı sağlıyor"

Her soruşturmada yeni bilgilerin ortaya çıktığına dikkati çeken Memiş, şu ifadeleri kullandı:

FETÖ'nün uyguladığı ankesörlü telefonla görüşmeler gibi çok farklı yöntemler var. Biz bunları tespit ediyoruz veya itirafçı sözlerinde 'Benim liderim buydu.' diyor, kişi ismi veriyor. Her soruşturma, her gözaltı yeni bilgilere ulaşmamızı sağlıyor. Çok kozmik bir yapılanma. Öyle tahmin ediyorum, bu kişiler 2016'dan önce görevdeydi çünkü birkaçı kıdemli kaymakam. Yani irtibatını kesmediğini tespit ediyoruz. Elde daha kesin bilgiler var ama paylaşamam çünkü soruşturma devam ediyor. Neden görevden alındıklarını devlet olarak biz biliyoruz.
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