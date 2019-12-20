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  3. Tunceli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Tunceli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Tunceli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Tunceli merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında asker ve polislerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik Tunceli, Ankara, Mersin, Adıyaman, Bilecik, Mardin ve İstanbul’da operasyon düzenledi. Aralarında aktif görevde bulunan asker ve polislerin de olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İHA


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