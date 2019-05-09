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  3. Son dakika... Tunceli kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Tunceli kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Tunceli kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. 

Tunceli-merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunceli-merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Kentin kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı timleri, bir grup teröristle sıcak temas sağlamış, çıkan çatışmada 3 asker yaralanmıştı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

AA

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