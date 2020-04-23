Tunç Soyer, İzmir Karabağlar'ı tanımadı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in semtlerini bile bilmediği ortaya çıktı.

23 Nisan dolayısıyla, İzmir sokaklarında üzeri açık bir otobüsle dolaşan Soyer, gezdiği semtin neresi olduğunu bilemedi. Görüntülerde yanındakilere "Burası neresi neredeyiz" diye sorduğu görüldü. Yanındakilerin de tam olarak bilmediği ortaya çıktı. Söz konusu kişilerin "Karabağlar'a giriyoruz, Karabağlar'dan çıkıyoruz" gibi anlamsız yanıtlar verdiği görüldü.

AK PARTİLİ DAĞ: PANDEMİ SONRASI İSTERSENİZ SİZE İZMİR'İ TANITABİLİRİM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili avukat Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in semtlerini bilmemesini sosyal medyadan eleştirdi.

Dağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım pandemi sonrası isterseniz size İzmir'i tanıtabilirim. Emin olun daha bilmediğiniz nice güzel caddelerimiz, sokaklarımız var. Bu arada geçtiğiniz yer Eserkent/Karabağlar. Sonuçta bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp."

Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım pandemi sonrası isterseniz size İzmir’i tanıtabilirim. Emin olun daha bilmediğiniz nice güzel caddelerimiz, sokaklarımız var. Bu arada geçtiğiniz yer Eserkent/Karabağlar. Sonuçta bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. pic.twitter.com/QLPiJRSV13 — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) April 23, 2020

SOYER'E SOYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Soyer'in İtalyan komünistlerin marşı ile İzmir sokaklarında gezerek 23 Nisan'ı kutlamasına sosyal medyadan tepki yağdı.