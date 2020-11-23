23 Kasım 2020 Pazartesi 16:27 | Son Güncelleme:
Tuna Nehri'nde Osmanlı dönemine ait taş gülle bulundu
AA
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde Osmanlı dönemine ait 70 kiloluk taş gülle bulundu.
Budapeşte Afet Müdürlüğü dalgıçları gerçekleştirdikleri rutin dalış esnasında taş gülleye rastladı.
AA'nın Macar haber ajansı MTI'den aktardığı habere göre, Savunma Bakanlığı ve Savaş Tarihi Enstitüsü ve Müzesi yetkililerinin yaptığı inceleme sonucu, 70 kiloluk taş güllenin Osmanlı dönemine ait olduğu belirlendi.
Haberde, güllenin bakanlığa ait müzede sergileneceği bilgisi yer aldı.
Osmanlı Devleti, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 1541-1686 arasında hüküm sürdü.