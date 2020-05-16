Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Yaycı, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı.

CİHAT YAYCI KİMDİR?

Tümamiral Cihat Yaycı, 1966 yılında Elazığ’da doğdu. Deniz Lisesi’nden 1984 yılında mezun olan Yaycı, 1988 yılında Deniz Harp Okulu’ndan mezun olmuştur. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemilerinde branş subaylığı, bölüm amirliği ve TCG YAVUZ ile TCG KEMALREİS’de II. Komutanlık görevlerinde bulunan Cihat Yaycu, 2005-2006 yıllarında TCG KEMALREİS Komutanı, 2011-2012 yılları arasında 5’inci Muhrip Filotillası Komodoru olarak görev yapmıştır.

