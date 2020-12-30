30 Aralık 2020 Çarşamba 07:00 | Son Güncelleme:
Tüm okullara sığınak yapılacak
- YELDA GÖKDAĞ
MGK, AFAD ve MEB'in ortaklaşa hazırladığı; deprem, biyolojik ve nükleer saldırılara karşı sığınak düzenlemesi üzerindeki çalışmalar tamamlandı.
Düzenlemeye göre, Türkiye’deki tüm okullara sığınaklar yapılacak. Konuyla ilgili AKŞAM’a konuşan Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Abdülhamit Karataş şunları kaydetti: “Bu sığınakların içinde neler olmalı, çocuklara bir afet durumunda yiyeceği kim getirmeli, gibi konularla ilgili tüm hazırlıklar yapıldı. İki yıl süren bu kanun tüm olağanüstü halleri kapsıyor.”