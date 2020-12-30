Tüm okullara sığınak yapılacak

Düzenlemeye göre, Türkiye’deki tüm okullara sığınaklar yapılacak. Konuyla ilgili AKŞAM’a konuşan Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Abdülhamit Karataş şunları kaydetti: “Bu sığınakların içinde neler olmalı, çocuklara bir afet durumunda yiyeceği kim getirmeli, gibi konularla ilgili tüm hazırlıklar yapıldı. İki yıl süren bu kanun tüm olağanüstü halleri kapsıyor.”