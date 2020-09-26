Tüm kamu kurumları aynı anda katılacak: İstanbul genelinde 7.5'lik deprem tatbikatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul genelinde olmak üzere aralık ayında tüm kamu kurumlarının katılacağı 7.5'lik deprem tatbikatı yapılacağını belirtti.

DHA'da yer alan habere göre, AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda düzenlenen İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Soylu, 2021 yılının afet eğitim yılı olacağını ifade etti.

"HEDEFİMİZ 81 MİLYONA AFET MESELESİ İLE İLGİLİ EĞİTİMLE ULAŞABİLMEKTİR"

AFAD Başkanlığının, afete hazırlık yaptığını bilgisin paylaşan ve tüm Türkiye'de bir afet eğitim seferberliği ortaya koyulması gerektiğini belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz, bu yılın 6. ayı ve geçen yılın 6. ayını afete hazırlık yılı olarak ilan etmiştik. O bitti. Aslında bu yıl afet eğitimi ile ilgili çalışmalara başlamıştık ama maalesef salgın önümüzü kesti. İlk 3 ayda bile bir buçuk milyondan fazla vatandaşımıza ulaştık ama önümüzdeki yıl hedefimiz, 81 milyon insanımıza, Afet meselesi ile ilgili eğitimle ulaşabilmektir."

"ARALIK AYINDA İSTANBUL'DA SAHA TATBİKATLARINA BAŞLAYACAĞIZ"

"Yine önümüzdeki günlerde, sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile yürürlüğe giren, Türkiye Afet ve Acil Durum Kurulu'nu İçişleri Bakanlığı'nın başkanlığında toplayacağız" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Orada da şu ana kadar çalışmalarını yaptığımız Türkiye Afet Müdahale Planı'nın revizesini gerçekleştireceğiz. İstanbul ile ilgili bir şey daha ifade edeyim, 26 çalışma grubunun önemli bir bölümünü bitirdik. Bu gözden geçirme toplantısıydı. Bu 26 çalışma grubu ile ilgili biz, en nihayetinde zannediyorum Ekim ayının sonuna kadar tamamlayıp bitireceğiz. Buna trafik ve güvenlik de dahil olmak üzere, bitireceğiz, şartlarımız belli olacak ve hemen Kasım ayında masa başı tatbikat işlerini gerçekleştireceğiz."

Aralık ayında ise hep birlikte İstanbul'da saha tatbikatlarına başlanacağını söyleyen Soylu, tatbikatta tüm belediye, muhtarlar ve paydaşlar ile bir araya geleceklerini söyledi.

"İSTANBUL'DA TÜM TOPLANMA ALANLARINDA TATBİKAT YAPACAĞIZ"

Afet ve Acil durum anında ilk 6 saatin çok önemli olduğunu vurgulayan Soylu, "İlk 6 saati iyi yönettik yönettik, sonrası devletimizin kapasitesiyle başarılı bir şekilde gidecektir zaten. Bugüne kadar bunu başardık. Ama özelikle 6 saatteki iletişim, trafik, sağlık müdahaleleri, tahliyeler, bütün bunları sağlamalıyız. Deprem olduğu zaman, ilk korkum herkesin arabalarına atlayıp evlerinden uzaklaşması. Binlerce kişinin ölümüne sebebiyet veririz, bunu açık söyleyeyim." dedi.

İlk 6 saatte yapılabilecek tek şeyin arama kurtarma, sağlık, iletişim ve ulaşıma izin vermek olduğunu ifade eden Bakan Soylu, ilk 6 saatte yapılacak ilk şeyin toplanma alanlarına vatandaşları sevk etmek olduğunun önemine dikkat çekti.

"Tüm belediyelerimiz, muhtarlarımız, kamu görevlilerimizle birlikte İstanbul'da, tüm toplanma alanlarımızda tatbikat yapacağız" diyen Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Hepimiz bir toplanma merkezide olacağız, kontrol edeceğiz, İstanbul'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza, sizin toplanma merkeziniz burasıdır diye lokasyon ve vatandaş bütünleştirmesi yapacağız, onları bilgilendireceğiz, her binaya toplanma merkeziniz şurasıdır diye asacağız, cep telefonlarına göndereceğiz. Bunun sebebi de 6 saatlik zaman dilimini hep beraber iyi yönetmek"

"ÜLKE GENELİNDE 18 BİN 642 ADET ACİL DURUM TOPLANMA ALANIMIZ MEVCUT"

1999'da sadece 50 adet deprem gözlem istasyonu bulunan Türkiye'de bugün bin 100 adet deprem gözlem istasyonu olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Avrupa'nın 2. büyük gözlem ağına sahip ülke Türkiye. 2019 yılından itibaren 11 bölgesel, 1 ulusal ve illerimizde de 19 adet habersiz tatbikat gerçekleştirdik. Bu yıl salgın sebebiyle biraz durduk. İnşallah önümüzdeki günlerde İstanbul'da toplanma alanları ile ilgili bir tatbikatı gerçekleştireceğiz." dedi.

Ülke genelinde 18 bin 642 adet Acil durum toplanma alanının mevcut olduğuna dikkat çeken Soylu, sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:

"Vatandaşlarımız, olası bir afet anında nerede toplanacağı bilgisi, e-Devlet üzerinden ulaşabilmeleri mümkündür"