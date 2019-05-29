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  • TÜİK açıkladı: Kültürel istihdamın yarısını kadınlar yarısını erkekler oluşturdu
29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:11 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:18

TÜİK açıkladı: Kültürel istihdamın yarısını kadınlar yarısını erkekler oluşturdu

TÜİK açıkladı: Kültürel istihdamın yarısını kadınlar yarısını erkekler oluşturdu

Kültürel istihdam sayısı 2018 yılında 648 bin kişi olurken, bunun yüzde 50’sini erkeklerin diğer yüzde 50’lik kısmını ise kadınların oluşturduğu görüldü.

Ajans Press, kültürel istihdam istatistiklerini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılında kültürel istihdam sayısı 648 bin kişi oldu. Bu rakamında yüzde 50’sini erkeklerin diğer yüzde 50’lik kısmını ise kadınların oluşturduğu görüldü. Kültürel istihdam’ın yüzde 87,3’ünü de kültürel meslek dalları oluştururken, bu oranın da yüzde 44,6’sını el sanatları çalışanı, yüzde 14’ünü mimar, planlamacı ve tasarımcılar, yüzde 10’unu ise üretici sanatçılar ve sahne sanatçılarının oluşturduğu görüldü. 

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde istihdam ile alakalı 147 bin 104 haber çıkışı tespit edilirken, kültürel istihdam ile alakalı sadece 114 basın haberinin bulunduğu görüldü. 

İHA

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