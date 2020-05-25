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  3. Tüfekle annesini rehin alıp, intihara kalkıştı, 4 saatte ikna edildi
25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:20 | Son Güncelleme:

Tüfekle annesini rehin alıp, intihara kalkıştı, 4 saatte ikna edildi

Tüfekle annesini rehin alıp, intihara kalkıştı, 4 saatte ikna edildi

ANTALYA'da kumar borcu yüzünden bunalıma girdiği iddia edilen Ş.Ç. (46), pompalı tüfekle bir süre annesini rehin aldı. Daha sonra annesini çıkarıp, kendisini kilitlediği evde, intihar edeceğini söyleyen Ş.Ç., özel harekat polisleri tarafından yaklaşık 4 saatlik çabanın ardından vazgeçirildi. Ş.Ç.'nin benzer eylemi geçen sene de gerçekleştirdiği öğrenildi.


Olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Bir süre önce eşinden ayrılarak anne ve babasının yanına yerleşen Ş.Ç., iddiaya göre yaklaşık 150 bin liralık kumar borcu nedeniyle bunalıma girdi. Akşam saatlerinde ailesiyle otururken, eline pompalı tüfeğini alan Ş.Ç., babasını evden çıkardı. Annesini rehin alan Ş.Ç., bir süre sonra annesini de dışarı çıkardı. Elindeki silahla odasına giden Ş.Ç., kilitlediği kapının arkasına koltuklarla barikat kurdu.

4 SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİ

Ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ş.Ç.’nin elindeki silahla intihar edeceğini söylemesi ve kapıyı açmaması üzerine eve özel harekat polisleri çağrıldı. Eve giren ekipler, ağzına mermi sürdüğü tüfeği çenesinin altına dayayan Ş.Ç. ile konuşmaya başladı. Yaklaşık 4 saat süren ikna çabaları sonunda Ş.Ç., intihardan vazgeçirilerek, silahını teslim etti.

Ş.Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, çevredekiler saatlerce polisin çalışmalarını izledi. Ş.Ç.’nin aynı eylemi geçen sene de gerçekleştirdiği ancak vazgeçtiği öğrenildi.


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