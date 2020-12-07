TÜBİTAK KPSS'siz memur alımı başvuruları nasıl yapılacak? 2020 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler?

2020 TÜBİTAK Personel alımı ilanları yayımlandı. En Az Ön Lisans mezunu adaylardan 117 kişi alınacağı belirtildi. Söz konusu TÜBİTAK personel alımı başvurular "kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 21 Aralık'a kadar yapılabilecek.

TÜBİTAK yeni ilanlar yayımladı. Fakrlı birimlerinde görevlendirmek üzere TÜBİTAK personel alımı yapıyor. Alımlar farklı kadrolarda yapılacak olup adaylardan KPSS şartı aranmayacak.



TÜBİTAK bünyesine aşağıdaki birimlerde alım yapacak. KPSS Siz Personel Alımı yapılacak olup adayların Yabancı dil sınavından İngilizce dilinden puan almış olmaları gerekmektedir. TÜBİTAK Personel Alımı birim ve kadroları şöyledir:

TÜBİTAK BİLGEM 1 İşyeri Hekimi Alacak.

TÜBİTAK BİLGEM BTE 105 Araştırmacı ve Teknisyen Alımı yapacak.

TÜBİTAK SAGE 1 uzman / Uzman yardımcısı ve 1 Proje Personeli ( Usta ) alacak.

TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN 9 Araştırmacı alımı yapacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

d) Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

e) Yabancı Dİl Sınavından İngilizce dilinden puan almış olmak,

f) Alım yapılacak pozisyona göre Belirtilen alandan Ön Lisans veya lisans mezunu olmak,

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

TÜBİTAK Personel alımı başvuruları sadece TÜBİTAK resmi internet adresinden elektronik ortamda gerçekleştireceklerdir. Adaylar başvurularını ilanda yer alan referans kodları ile yapılacaktır.

TÜBİTAK BİLGEM İşyeri Hekimi Başvuruları en geç 28 Aralık 2020 tarihine kadar.



TÜBİTAK SAGE 1 Uzman / uzman yardımcısı en geç 21 aralık 2020 tarihine kadar.



BİLGEM İLTAREN 9 Araştırmacı en geç 21 Aralık 2020 tarihine kadar.



Proje Personeli ( Usta ) alımlarıda en geç 21 Aralık 2020 tarihine kadar.



105 Araştırmacı ve Teknisyen alımları en geç 14 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak.

