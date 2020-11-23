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23 Kasım 2020 Pazartesi 10:15 | Son Güncelleme:

TÜBİTAK 7'si teknisyen olmak üzere 105 personel alacak

TÜBİTAK 7'si teknisyen olmak üzere 105 personel alacak
AA

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde 105 personel istihdam edilecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde (BTE) 105 personel istihdam edilecek.

AA'da yer alan habere göre, TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM BTE bünyesinde görev yapmak üzere, 98'i araştırmacı ve 7'si teknisyen olmak üzere 105 personel işe alınacak.

Söz konusu personel Kocaeli'de görev yapacak.

Personel alımına ilişkin gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da öğrenilebilecek.

Başvurular ise "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 14 Aralık'a kadar yapılabilecek.

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