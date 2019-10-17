TSK'ya teslim olup herşeyi anlattı: Türkiye'den özür diliyorum
Terör örgütü PKK/YPG’nin zorla savaştırdığı gençler örgütün acımasız yüzünü anlattı. Teslim olan kişi, "Bana silah verip Türk devletini vuracaksın" dediler. Türkiye'den özür diliyor" dedi.
PKK/YPG’nin zorla savaştırdığı gençler örgütün acımasız yüzünü anlatmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'da paylaştığı videoda teslim olan genç “Babamın yanına gidiyordum, yolda PKK/YPG beni yakaladı. Zorla silah verdiler. Ben onlara katılmak zorundaydım, çünkü ailemi, kardeşlerimi öldüreceklerdi.” dedi.