TSK'ya teslim olup herşeyi anlattı: Türkiye'den özür diliyorum

PKK/YPG’nin zorla savaştırdığı gençler örgütün acımasız yüzünü anlatmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'da paylaştığı videoda teslim olan genç “Babamın yanına gidiyordum, yolda PKK/YPG beni yakaladı. Zorla silah verdiler. Ben onlara katılmak zorundaydım, çünkü ailemi, kardeşlerimi öldüreceklerdi.” dedi.