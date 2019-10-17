Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8311
  • 6,4947
  • 281.487
  • 94896.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. TSK'ya teslim olup herşeyi anlattı: Türkiye'den özür diliyorum

TSK'ya teslim olup herşeyi anlattı: Türkiye'den özür diliyorum

TSK'ya teslim olup herşeyi anlattı: Türkiye'den özür diliyorum

Terör örgütü PKK/YPG’nin zorla savaştırdığı gençler örgütün acımasız yüzünü anlattı. Teslim olan kişi, "Bana silah verip Türk devletini vuracaksın" dediler. Türkiye'den özür diliyor" dedi.

PKK/YPG’nin zorla savaştırdığı gençler örgütün acımasız yüzünü anlatmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'da paylaştığı videoda teslim olan genç “Babamın yanına gidiyordum, yolda PKK/YPG beni yakaladı. Zorla silah verdiler. Ben onlara katılmak zorundaydım, çünkü ailemi, kardeşlerimi öldüreceklerdi.” dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Efecan Şenolsun'dan ilk açıklama
Şeyma Subaşı hüsrana uğradı!
Buse Varol'dan dikkat çeken Müge Boz paylaşımı
Alişan ile Demet Akalın'ın yıllar önceki hali sosyal medyayı salladı!
Onur Büyüktopçu'dan veda açıklaması!
<p>Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda PKK/PYD /YPG’den kurtarılan Tel Abyad’daki,

Milli Savunma Bakanlığı´ndan Duygusal Paylaşım

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Della Miles'ten, Suriye sınırında Mehmetçiğe destek